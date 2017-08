İç sahada hedef yine üç puan 

Kayserispor geçtiğimiz hafta taktik dizilişini 4-2-3-1’e çevirmiş ve İzmir temsilcisi olan renktaşı Göztepe’yi kaçırdığı iki penaltıya rağmen Varela’nın attığı tek golle mağlup etmeyi başarmıştı. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran temsilcimiz rakibin yan topları dışında kalesinde herhangi bir tehlike yaşamadı.

Bu haftaki rakip ise ilk iki haftayı puansız kapatan Başkent temsilcisi Osmanlıspor. Mor-Sarılılar geçen senenin başında yakaladıkları ve ligin ikinci yarısının ortalarına kadar devam ettirdikleri başarılı grafiğin bu sezon çok uzağındalar. Bülent Uygun tercihi Osmanlıspor için bence yanlışların en başında geliyor. Geçtiğimiz sezon Gaziantepspor ile küme düşmekten kurtulamayan Bülent Hoca’nın kariyerinin başında Sivasspor ile yakaladığı başarı dışında etkileyici bir çıkışı olmadı. Hatta aldığı takımları bulunduğu noktadan maalesef daha da geriye götürdü. Takım geçtiğimiz yıl kadrosunda bulundurduğu Webo, Aykut Demir, Ndiaye, Maher, Erdal Kılıçaslan ve Delarge gibi oyuncuların yerini henüz dolduramadı. Geçen sezon Gençlerbirliği’ndeki performansıyla yıldızlaşan Serdar Gürler ise an itibariyle Osmanlıspor’un en önemli silahı olarak görülüyor.

Kayserispor’da Sumudica’nın kafasından geçirdiği ve kendisine olumlu sonuç getiren stratejiyi değiştiren bir görüntü vermemesi geçen hafta ilk on bir ile oyuna başlayan oyuncu grubunda Levent Gülen’in yerine Tiago Lopez ve sakatlığını atlatan Asamoah Gyan’ın, Umut’un yerine başlaması dışında değişiklik olması zor görünüyor. Ancak pas trafiğini efektif bir şekilde yönetmesi için Mendez bu takıma monte edilmeli. Bunun en kolay yolu da Şamil’in yanına Mendez ile başlanılması olabilir. Bu hamle takımın hücum gücünü çok efektif bir şekilde arttıracaktır. Ayrıca lisans sorunu çözülen ve kendisinden çok şey beklenilen genç Sırp oyuncu Dejan Meleg’de ilerleyen dakikalarda Sumudica’dan forma bekleyen isimlerin başında gelecektir.

Osmanlıspor geçtiğimiz iki haftada sahaya 4-2-3-1 düzeninde çıktı. Ufak değişiklikler dışında Başkent ekibi sahaya sol bekte Pinto, sağ bekte Vrsajevic, savunmanın göbeğinde Maxsö ve kaptan Numan Çürüksu, hemen önlerinde görev yapan altı numara diye tabir ettiğimiz ancak yeni futbol literatüründe ön libero olarak isimlendirilen alanda hem Tugay Kacar hem de Hasan Kılıç, on numara pozisyonunda Kayserispor taraftarının ‘Come to Kayserispor’ sloganıyla çok istediği Raheem Lawal ile çıktı. Sol önde hızıyla dikkat çeken Umar Aminu, ters kanatta ise Musa Çağıran görev aldı. İleri uçta Gençlerbirliği formasıyla az da olsa bu bölgede görev yapan Serdar Gürler çıktı ve takımının Galatasaray önündeki tek golünü kaydetti. Osmanlıspor, ilk haftada hem Süper Lig tecrübesi anlamında hem de kadro kalitesi bakımından kendisinden daha zayıf olan Yeni Malatyaspor deplasmanında, ikinci haftada ise kendi sahasında misafir ettiği Galatasaray karşısında rakiplerinin oyununa tepki veremeyerek sahadan puansız ayrıldı.

Osmanlıspor’da Bülent Hoca taktik dizilişte pek bir değişikliğe gitmeyecektir. Ancak ilk 11 seçiminde bir dizi rotasyon olabilir. Lawal ve Musa’dan oluşan ön libero bölgesinin önüne on numara pozisyonunda Özer Hurmacı’ya görev verilmesi, kanatlarda ise Serdar Gürler ve Umar Aminu tercihi sanki daha etkili olacak.

Temsilcimiz geçtiğimiz iki haftaya bakılırsa Osmanlıspor’a göre daha derli toplu bir görüntü çizdi. Ancak başkent ekibi ligdeki ilk puan ya da puanlarını almak isteyecektir. Bu yüzden maç oldukça zor geçeceğe benziyor. Kayserispor eğer maçın hemen başında golle bulaşabilirse rakibin direncini kırıp oyunu istediği gibi yönlendirerek galibiyete uzanabilir. Bu arada, Ey Kayserispor taraftarı! Takımınız taraftarıyla bütünleştiği o eski günlerini özlemiş durumda. Bu takıma sahip çıkın, destek verin!