İl Müdürü dediğin böyle olur (!!!)

“İdarecilik ateşten gömlek giymektir” sözünü çok azımız bilir de;

“Devletin malı deniz, yemeyen domuz” lafını nedense herkes bilir.

Birisinde bütün tatları acılaştıran bir sorumluluk hatırlatılıyor;

Diğerinde ise buram buram dünya nimeti ve menfaat kokuyor.

Görevini adilce yapmaya çalışanlar acıyı aklından çıkaramıyor.

Ama leşin tadını alan menfaatçiler akbabalığa devam ediyorlar.

Devletin imkânlarını şahsına kullanan memurumuz çok oldu.

Valisinden subayına, polisinden amirine, vekilinden başkanına…

Makam araçlarını hanımının kuaförüne göndereni de duyduk;

Helikopter ile hafta sonu pikniğine gidenleri de nefretle andık.

Vatandaş bazen çaresizliğinden sadece lanet etmekle yetindi.

Bazen de “nasılsa giden devletin parası, bana ne!” diyerek sustu.

Devletin malı, parası olmazı senelerdir anlatmaya çalışıyorum.

Bütün imkânların ve elde olan mal ile paranın sahibi millettir.

Yemeyenin domuz olarak tarif edildiği malın sahibidir millet.

Devlet deyince sanki elin oğlundan bahsediliyormuş gibiyiz.

Sözün gerçek halini milletin kafasına nakşetmemiz gerekiyor:

“Milletin malı deniz, bunu yiyenler de domuz oğlu domuz.”

Yapılan pis işlerin kokusu eninde sonunda çıkar yakın-uzak.

Taa Aksaray’dan duyduğum bir olay hatırlattı bütün bunları.

Kayseri’de bir İl Müdürlüğü bir organizasyona karar veriyor.

Aslında canları piknik istemiş, hafta sonu gidip gezeceklermiş.

Tabii bu pikniği bedavaya getirmek gerekiyor ‘akbabalık’ için.

Valiye gidip “biz gezeceğiz bize para ver” diyemeyecekleri için;

…….. için bir gezi ve piknik düzenleyeceğiz demeleri gerekmiş.

Böyle olunca akan sular durur tabii, devletin imkânları yürür.

Arabalar ve harcırahlar usulüne uygun bir şekilde hazırlanır.

Toplam 75 kişi devletin araçlarıyla Aksaray’a hareket ederler.

Aksaray’da para ile girilen bir yer vardır ve film burada kopar.

Gezi ve pikniğin uğruna düzenlendiği ….. sayısı sadece 4’tür.

Sayıda yanlışlık varsa il müdürü arayıp “hayır beşti” diyebilir.

Görevli memur sadece bu dört …..’tan ücret almam diyor.

Oldu mu ya şimdi?

Onlar sadece salataya sos olsunlar diye geziye götürülmüştü.

Bir de yemek, temizlik ve ayak işlerine yardımcı olsunlar diye.

Bedava girmesi gereken ayak takımı mı, koca il müdürü mü?

Bu 75 kişinin tamamı memur mu yoksa eşleri de var mıydı?

Devletteki liyakat işini çözmedikçe bu kepazelikler bitmez.

Görevini şerefiyle yapan amir-memurumuz da var çok şükür.

Yine bir il müdürü (!) hafta sonu ailesiyle pikniğe gidecektir.

Şoförünü arar ve “acele gel bizi pikniğe götür” talimatını verir.

Şoför derhal yola koyulur ve kutlu bir iş yapıyormuş gibidir.

Fakat bu kutlu işi çok ama çok talihsiz bir kaza engellemiştir.

Kartal kavşağında bir marketin aracı feci şekilde çarpmıştır.

Araba pert olmuştur ama trafik polisleri bir şeyi unutmuştur.

Pazar günü aracın görev yazısı olup olmadığını sormamışlar.

Sonradan yazıldı mı yazılmadı mı o kadarını ben bilemiyorum.

Bilmesi gerekenler belki bizi bilgilendirir de biz de öğreniriz.

Milletin kurumları kimsenin rol keseceği makamlar değildir.

Bu şehri yönetenlere rahatsızlık verdiysem memnun olurum.

