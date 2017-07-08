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700 MANDANIN KAYSERi YOLCULUĞU

Kayseri'de sabahın ilk ışıklarında köy meydanına getirilen yaklaşık 700 manda, ardından otlamaları için Erciyes Dağı eteklerindeki sulak alanlara götürülüyor

700 MANDANIN KAYSERi YOLCULUĞU

Kayseri'de sabahın ilk ışıklarında köy meydanına getirilen yaklaşık 700 manda, ardından Erciyes Dağı eteklerine götürülerek, sulak alanlarda otlatılıyor.

Kayseri'nin İncesu ilçesi Dokuzpınar Mahallesi'nde vatandaşların beslediği, sütü ilgi gören mandalar, sabahın ilk ışıklarında meydana getiriliyor.

Yaklaşık 700 manda, daha sonra çoban Murat Baykara (32) tarafından Erciyes Dağı eteklerindeki sulak alanlara götürülüyor. Hayvanlar, Karasazlık bölgesindeki sulak alanlarda gün boyu otluyor.

Gün batımına yakın tekrar ahırlarının yolunu tutan sürüyü, çoban Baykara "Poyraz" adını verdiği emektar atıyla takip ediyor.

Baykara, çocukluğundan beri hayvancılık işleriyle uğraştığını belirterek, "Saat 06.00 gibi yola çıkarız. Hayvanları otluk alanlara götürürüz. Hayvanlar akşama kadar orada yayılır. Akşam da yine aynı yoldan köye getiririz." dedi.
Mesleğin zorluklarına değinen Baykara, şunları kaydetti:
"Koruma altındaki otluk alanlar var. Hayvanlar bazen oraya kaçıyor ve kontrol etmek çok zor oluyor. Yağmurlu ve soğuk havalarda işimiz zorlaşıyor. Yer ıslak olduğu zaman hayvan gömülüyor, suya girip çıkamıyor. Bu işin sosyal ve sağlık güvencesi yok. Çok iyi bir getirisi de yok. O yüzden kimse çoban olmak istemiyor."

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