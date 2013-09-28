Ak Parti İncesu İlçe Danışma Toplantısı Yapıldı

AK Parti, Eylül ayı İncesu İlçe Danışma Toplantısı yapıldı. İncesu İlçe teşkilatındaki toplantıya, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, İncesu İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz, İl Teşkilat Başkanı Mehmet Hami Elibüyük, İncesu İlçe Koordinatörleri Kubilay Hasan Gürcan ve Murat Kalem, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar, mahalle, temsilcileri, meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Gezi Parkı olayları üzerinden, Türkiye'nin de Suriye ve Mısır gibi bölünmeye ve parçalanmaya çalışıldığını söyledi.

Gezi Parkı eylemleri ile başlayan tezgahlara boyun eğilseydi, Türkiye'nin de Suriye ve Mısır gibi olacağına değinen Dengiz, şunları söyledi:

"Türkiye'yi de Mısır ve Suriye gibi yapmak için ellerinden geleni yaptılar. Gezi olayları esnasında Türkiye'de yapılmak istenen şey, bu gün ki Suriye'nin ve Mısır'ın içinde bulunduğu durumun Türkiye de yaşatılması idi. Daha 3 ay önce çıkan olayların ne büyük senaryoların olduğu, ne büyük operasyonların yapılmaya çalışıldığı, Türk halkının nasıl kutuplaştırılarak, bölünerek, parçalanarak Türkiye devletinin çökertilmeye çalışıldığı artık gün yüzüne çıktı. Daha 3 gün önce palalı saldırgan diye, bağıran o malum gazeteler ve basın, o papalı saldırganın CHP'nin desteği ile bunu yaptığını yazdılar. Bu nasıl bir organizasyon ve Türkiye üzerinde oynanan oyundur. O günlerde çeşitli eylemlere katılıp bağırtılanların hangi grupların, hangi terör örgütlerinin, hangi şer odaklarının mensubu olduğunu artık öğrendik. Artık gizli, saklı Türkiye de hiç bir olay kalmıyor. Ama bu tezgahları kuran, hazırlayan, Türkiye'nin iyiliğini istemeyen o şer odaklarının oyunları bir bir bozuluyor.

Düşünebiliyor musunuz? Daha üç gün önce hapishaneden firar eden, tutuklular ertesi gün akşam olmadan yakalanabiliyor. Daha önce böyle bir şey olabiliyor muydu? Daha önce hangi cezaevinden firar eden suçlu yakalanabilmişti? Bırakın terör örgütü elemanları, basit bir suçtan dahi firar edenler yakalanamıyordu Türkiye de. Şükürler olsun ki bu birliktelik ve güvenlik açısından geldiği noktayı gösteriyor. Türkiye'nin bu noktalara gelmesi kendi kendine mi oldu? Bu tamamen AK Parti ve teşkilatlarının sayesinde oldu."

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol da, 2002 yılının Türk siyasetinde bir milat olduğunu belirterek, "AK Parti iktidarı ile çok büyük ilerlemeler kat ettik. Bu ilerlemeleri yerel yönetimlerde de görüyoruz. İlçemize şöyle bir göz atacak olursak, İncesu ilçesi mahalli bir isimle, TOKİ'nin bulunduğu alandı. O zaman ki alanımız 12.500 hektardı. Çıkan yasalar ile köy ve kasabaların ilçemize bağlanması ile toplam alanımız 55.000 hektara ulaştı. 2004 yılında 7.800 olan nüfusumuzda şu anda 23.000 seviyelerinde." şeklinde konuştu.

İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz ise, seçimlerin önemine değinerek, "Önümüzde önemli seçimler var. İlçe olarak, bu seçimlere layık olacak çalışmalar yaparak, ilçemizde yeni bir zafer kazanarak oy oranımızı daha da yukarılara çıkarmak olmalı" dedi.

Güncel ve siyasi konuşmaların ardından, teşkilat mensupları ile görüş alış verişinde bulunuldu.

Buradaki toplantının ardından, Yeşilhisar İlçesi'ne geçen heyet burada da Yeşilhisar İlçe Danışma Toplantısı'nı gerçekleştirdi.