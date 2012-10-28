Bakan Yıldız İncesu'da Başramlaştı

Belediye Kültür Evi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine, AK Parti Kayseri İl başkanı Ömer Dengiz, İncesu Kaymakamı Ercan Öter, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada vatandaşlara hitap eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yıldız; sağlıklı, sıhhatli nice bayramlar geçirmeleri dileğinde bulunarak, “Şehit ve gazilerimizin, Türkiye'de refah seviyesi içerisinde yaşanabilmesinde çok ciddi katkıları var. Biz bu bayramlarda, acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, hüznüyle hep birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz ve bunu simgeleyen bir yapıya dönüştürdük. Çünkü, bize öğretilen geleneklerimiz, göreneklerimiz aldığımız eğitim ve terbiye bizlere bunu söylüyor” şeklinde konuştu.

Yıldız, “Suriye'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Biz o burukluğu yüreğimizden hisseden bir bayram yaşıyoruz. İyi niyetli, yapıcı bir gayretle, daima çalışan her zaman uğraşan yöneticilerimizle beraber yerel seçimler ister olsun, ister olmasın bütün merkezi ve yerel yöneticilerimizle beraber Türkiye'ni kalkınmasına mutlaka katkı koyabiliyor olmamız lazım. Bunlar artık seçimlerden daha önemli konular oldu. Biz siyaset profilini değiştiriyoruz, ülkede kötü alışkanlıklar varsa onları değiştiriyoruz daha iyi olmamız adına. Artık Türkiye hak ettiği, refah seviyesinden, bulunduğu konfor ortamından daha da ileriye gidecektir. Daha geri gitmeyecektir" diye konuştu.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ve İncesu Kaymakamı Ercan Öter de, yaptığı konuşmalarda birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak vatandaşların bayramını kutladı.

Bakan Yıldız, tören sonrası vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.