Esrarı, peynir, zeytin karşılığında İncesu'dan aldık

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.E. ve avukatı hazır bulundu.

18 Kasım 2016'da Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sokak çalışmaları kapsamında M.E., A.A., E.A., M.İ. ve D.Ş. isimli şüpheliler yakalandı. Ekipler tarafından şahısların araç aramasında 7 gram esrar ve M.E. isimli şahsın ikametinde 635 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayın ardından A.A. ,E.A. , M.İ. ve D.S. isimli şahısların emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, M. E. isimli şüpheli ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılarak tutuklandı.

Tutuklu sanık M.E. mahkemede sorgu ve savunmasında "M.İ. çocukluktan beri arkadaşım olur. Beraber uyuşturucu kullanırız. İncesu'da onun tanıdığı olan birisinden peynir, zeytin karşılığı ot şeklinde esrar aldık. 2 torbayı benim evimde sakladık. 18 Kasım günü M.İ. eve geldi. Kendisine ait torbadan 3-5 sigaralık aldı. Ben de fırına gidecektim, beni arabası ile bırakacaktı. Araçta iki kişi daha vardı, 100 metre sonra indim, polisler geldi" diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık M.E. "Pişmanım. Tahliyemi ve tedavi olmayı istiyorum" dedi.

Sanığa indirim maddesi uygulanmadı

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 10 yıl hapis, 2 bin 400 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkası olması nedeniyle tutuklu sanığa etkin pişmanlık ve herhangi bir indirim maddesi uygulamadı.