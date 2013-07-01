Hayırseverlerden İncesu'ya Ek Bina

Kayseri Valiliği'ndeki protokol imza törenine, TBMM Başkan vekili Sadık Yakut, Bakan Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya, İsmail Taner, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, hayırseverler İsrafil ve Yusuf Uçurum kardeşler, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol katıldı.

Protokol töreninde konuşan Vali Orhan Düzgün, "Kayseri hayırseverde lider bir şehir ve bu özelliği ile dikkat çeken bir şehir. Uçurum kardeşlerin daha önce yaptırdıkları hastane binasına ek bina yapımı için protokol imzalıyoruz. İncesu ilçemize bu hizmeti kavuşturan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Kardeşlerden Arif Bey rahatsızlığı nedeniyle aramıza katılamadı. Yapmış oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayserililerin doğduğu topraklarla ödeştiğini belirterek, yapılan hayırseverliliğin de bu bakımdan büyük önem taşıdığını ifade etti.

Uçurum kardeşler, hastaneye ek bina yapımının da kendilerine nasip olduğunu, ek binayı kısa zamanda hizmete açacaklarını söyledi.