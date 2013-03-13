İmam Hatipler İncesu'da Yarıştı

Belediye düğün salonundaki yarışmaya 33 öğrenci katıldı. Yarışmayı İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, İlçe Müftüsü Salih Sezik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan da izledi.



Hafızlık dalında Kocasinan Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mir Hamza birinci, Melikgazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Sami Sarıkaya ikinci, Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi'Nden Mehmet Özarık üçüncü oldu.



Kur'an-ı Kerim okuma dalında birinciliği Melikgazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Fatih Demir Koparan, ikinciliği İncesu İmam Hatip Lisesi'nden Yunus Akan, üçüncülüğü Kocasinan Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Sensur Rahman elde etti.



En güzel ezan okuma dalında ise Melikgazi Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ahmet Ebicli birinci, Kocasinan Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Nasır Ali ikinci, Yahyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Safa Akburak üçüncü oldu.





Oldukça heyecanlı geçen yarışmada bir konuşma yapan İncesu Milli Eğitim Müdürü Seyfullan Kaplan şunları söyledi:



Karanlığa korku gözlerindeki ışık

Seni kıskanır yıldız, hilal sana âşık

Bozkırında yurdun, güller açan sarmaşık

Fatihlerin nesli, imam hatip gencisin.



Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün geleneksel olarak düzenlediği Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma, Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışmasına hoş geldiniz der; hepinizi selamların en güzeli olan Allah’ın selamı ile selamlarım.

Ayrıca böyle güzel manevi atmosferi olan bir yarışmanın ilçemizde yapılıyor olmasının memnuniyetini de bildirir, emeği geçen herkese teşekkür ederim.

2007 yılında İncesuya geldiğimde İmam Hatip Lisesi Çok Programlı Liseye dönüştürülmüş, yalnız 11.sınıftada İmam hatip Lisesi programını takip eden sadece 6 öğrenci var idi. O gün bir İmam Hatip Lisesi mezunu olarak çok duygulanmış, böylemi olmalıydı diye üzülmüştüm. Hep bu günleri İncesu İmam Hatip Lisesi tabelasının müstakil olarak yeniden o binanın kapısına asmayı hayal etmiştim. Rabbime binlerce milyonlarca hamdolsun. İnşallah önümüzdeki seneye de Anadolu İmam hatip lisesi tabelasını asacağız.

Değerli misafirler; bilindiği gibi İmam Hatip Liseleri hem mesleki anlamda, hem eğitim öğretim anlamda, hem de sportif ve kültürel anlamda güzel faaliyetler gerçekleştiren kurumlarımızdır.

İmam Hatip Liselerinden; açılışlarından bugüne kadar zaman zaman tamamen art niyetlerle müdahaleler olmuş tabiri caizse budamalar yapılmış; en son o malum tarihte de kökünden kesilmesi girişiminde bulunulmuştur.

Ancak bu budamalar neticesinde bu okullar daha gür, daha mümbit bir şekilde yeniden yeşermişlerdir. Allaha hamdolsun en son budamada aynen daha gür yeşermesine neden olmuştur. Burada bu son oluşumda ise emeği geçen herkesten Allah razı olsun Allah güçlerine güç katsın diyorum.

Değerli misafirler bugüne kadar bu okullardan çıkan teröriste, anarşiste, katile, terör örgütüne katılana, bayrağımıza, vatanımıza, milli ve manevi değerlerimize saygısızlık edenine rastlanılmadığı gibi; bilakis vatansever, milli, manevi ve ahlaki değerlerle mücehhez insanlar yetişmiştir. Bu anlamda bir İmam Hatip Lisesi mezunu olarak iyi ki varsın, daima var ol İmam Hatip Lisesi diyorum" dedi.



grubunun çeşitli ilahileri seslendirdiği tören ödüllerin verilmesiyle sona erdi.