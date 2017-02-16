İncesu Belediyesi Tahirinli mahallesinde yeni yollar açıyor

Şuanda Tahirinli mahallesinde dere kenarında evleri bulunan vatandaşların daha önce evlerine araçla ulaşım yaparken zorluklar çekmesi nedeniyle dere kenarından yol açılarak vatandaşların evlerine kolayca ulaşım yapması için çalışmalar sürdürülüyor. İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol dere kenarı yol açma çalışmaları hakkında şunları söyledi:

“6360 sayılı yasa ile İncesu Belediyesine mahalle olarak bağlanan eski köylerimizdeki dere ıslahları yağmur ve kar suyuna karşın kuşaklama şebekeleri yapımına İncesu Belediyesi olarak devam ediyoruz. 2016 yılında Üçkuyu ve Tahirinli mahallemizde dere ıslah çalışmaları 2017 yılı projeleri çerçevesinde yan tarafından da imara uygun yolların açılması ağaçlandırılması ve bu alanda mahalle halkının kullanabileceği şekilde park düzenleme çalışmalarına da başlamış bulunmaktayız. Kış aylarında bulunduğumuz bu günlerde dahi çalışma ortamının oluştuğu günlerde Fen İşlerimize bağlı ekiplerce bu günleri değerlendirerek 2017 yılı içerisinde Üçkuyu ve Tahirinli mahallelerimizdeki dere ıslah çalışmalarının yan yollarının açılması, ağaçlandırılması ve park olarak düzenlenmesi çalışmalarını tamlayarak burada yaşayan halkımızın hizmetine sunacağız.”