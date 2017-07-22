İncesu Belediyesinde asfalt çalışması başladı

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya KarayoL Bahçeli Evler Mahallesi ve Semerkent Mahallesindeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Karayol, “İlçe merkezi ve merkeze bağlı mahallelerimizde 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da alt yapı alt yapı çalışmaları ve alt yapı çalışmaları sonrasında da asfalt, parke, bordür ve yağmur oluğu çalışmalarına önem vermekteyiz. 2017 yılı içerisinde İlçe merkezindeki Bahçeli Evler Mahallesi ve Semerkent Mahallesinde alt yapı çalışmaları biten enerji nakil hatlarının yer altına alındığı KASKİ tarafından su ve kanalizasyon alt yapısı yenilenen noktalarda çalışmalarımız devam ediyor. İncesu Belediyesi bütçe imkanları çerçevesinde bu sene 20 bin ton sıcak asfalt ve yaklaşık 150 bin metrekare kilitli parke programımız var. Sıcak asfalt çalışmamızın 10 bin tonunu Bahçelievler ve Semerkent Mahallemizde tamamladık. Kilitli parkede de Örenşehir, Saraycık, Süksün, Garipçe ve İlçe merkezinde birçok yerde çalışmalarımızı tamamladık. Kızılören mahallemizde de 10 kilometrelik alt yapı çalışması sonrasında Sıcak Asfalt ve Kilitli parke çalışmalarımızı yaparak halkımızın hizmetine sunacağız.”