İncesu Belediyesi’nden tarihe dokunuş



İncesu İlçesinin simgelerinden olan tarihi Karamustafa Paşa Külliyesi içerisinde yer alan Arasta eski çarşı kısmının zamanla eskimesi sonucunda yıkılıp harabeye dönmemesi için İncesu Belediyesi’nin girişimleriyle Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından hibe alınarak 2016 yılında ihalesi yapılarak restorasyon çalışmalarına başlanmıştı. Şuanda restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmak üzere. İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol da Arasta kısmına giderek çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi verdi. Karayol;

“İncesu’nun simgesi tarihi Karamustafa Paşa Külliyesinin Arasta kısmında bulunuyoruz. 2007 yılında belediyemizin girişimleri ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından öncelikle kervansarayı, cami, medrese ve hamam kısmı restore edilmiştir. Arasta çarşı kısmı kişi mülkiyetinde 3. şahıs kişilere ait olduğu için gerekli restorasyon çalışmaları yapılamamıştı. Sayın valimizin destekleriyle Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından belediyemize verilen hibe kapsamında 2016 yılında başladığımız Arastanın restorasyon çalışmalarını 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar tamamen bitirmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl taş döşemeleri, kumlamaları, horasan harçlaması ve dam örtüsünün değişiklikleri yapıldı. Şuanda müteahhit firmamız ve arasta çarşı esnafıyla beraberiz. Kapıları ve tahta döşemelerinde yenilemeleri yapılıyor. Mart ayı sonunda bitirdiğimizde inşallah 1670 yılında yapılmış olan ilçemizin simgesi tarihi Karamustafa Paşa Külliyesi içerisinde yer alan arastayı bizim çocukluk zamanlarımızdaki canlılığına kavuşmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

İHA

