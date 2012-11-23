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İncesu'da 2 Bin Kişiye Aşure

İncesu Belediyesi tarafından bu yıl 10.’su yapılan geleneksel aşure ikramına büyük ilgi gösterildi.

İncesu'da 2 Bin Kişiye Aşure
 İncesu Belediyesi Cumhuriyet Meydanı’nda Cuma namazı öncesi Muharrem ayı dolayısıyla bu yıl 10.’su yapılan ve geleneksel hale gelen aşure ikramına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, içerisinde 12 çeşit malzemenin bulunan ve 2 kazanda pişirilen yaklaşık 2 bin kişilik aşure ikramının, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgili ile karşılandığını belirtti. İncesu Belediye Başkanı Karayol “Özellikle Cuma gününü seçmemizin nedeni semt pazarının kurulduğu gün olmasıdır. Mubarek aylardan olan muharrem ayının tüm halkımıza ve İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim” diye konuştu.
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