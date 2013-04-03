İncesu'da Akaryakıt ve Uyuşturucu Kaçakçılığı

Alınan bilgilere göre, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi Kayseri- Niğde Karayolu üzerinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde, petrol istasyonuna ait 2 nolu adadaki pompalanan otomasyon sistemi ile bağlantısı kesilerek bayisi olduğu dağıtıcı şirket dışı akaryakıt alıp sattığı belirlendi. Olayla ilgili olarak idari yaptırım kararı uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.



Burada, Kayseri- Niğde Karayolu Subaşı Köyü yol ayrımında yapılan yol kontrolü esnasında, şüpheli M.D. isimli şahsın kullandığı otomobilin torpido kısmında, 5 kilo 70 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.(İHA)