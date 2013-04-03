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İncesu'da Akaryakıt ve Uyuşturucu Kaçakçılığı

İncesu ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun, bayisi olduğu dağıtıcı şirket dışında akaryakıt alıp sattığı tespit edildi.

İncesu'da Akaryakıt ve Uyuşturucu Kaçakçılığı
Alınan bilgilere göre, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi Kayseri- Niğde Karayolu üzerinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde, petrol istasyonuna ait 2 nolu adadaki pompalanan otomasyon sistemi ile bağlantısı kesilerek bayisi olduğu dağıtıcı şirket dışı akaryakıt alıp sattığı belirlendi. Olayla ilgili olarak idari yaptırım kararı uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.

Burada, Kayseri- Niğde Karayolu Subaşı Köyü yol ayrımında yapılan yol kontrolü esnasında, şüpheli M.D. isimli şahsın kullandığı otomobilin torpido kısmında, 5 kilo 70 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.(İHA)
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