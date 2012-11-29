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İncesu'da Kaza: 5 Yaralı

İncesu’nun Saraycık Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

İncesu'da Kaza: 5 Yaralı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’den İncesu’ya giden B.D., aracının direksiyon kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü B.D. ve araçta yolcu olarak bulunan M.B., M.S., O.D., B.A. yaralandı.
Yaralılardan B.D., M.S., O.D., B.A.’nın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği, yaralı M.B.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (iha)
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