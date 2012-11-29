İncesu'da Kaza: 5 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’den İncesu’ya giden B.D., aracının direksiyon kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü B.D. ve araçta yolcu olarak bulunan M.B., M.S., O.D., B.A. yaralandı.

Yaralılardan B.D., M.S., O.D., B.A.’nın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği, yaralı M.B.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (iha)