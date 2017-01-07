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İncesu Saat Kulesi açıldı

İncesu Belediyesi tarafından yaptırılan İncesu saat kulesinin açılışı yapıldı.

İncesu Saat Kulesi açıldı

İncesu Meydanı'nda yapılan açılışa Kaymakam Barış Demirtaş, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. 

Karayol, açılışta yaptığı konuşmada,  geçen yıl yapılan belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek, ''2016 yılı içerisinde maalesef ülkemizde istenilmeyen, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne kasteden hain FETÖ terör örgütü ve PKK, DAEŞ gibi terör örgütleri Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi vardiyalı bir şekilde Türkiye'nin önünü kesmek istediler." diye konuştu.

İzmir’de yaşanan terör olayına da değinen Karayol, şöyle konuştu:

"Toplumun her kesiminden insanlarla Türkiye bir bütün olarak inşallah bu terör örgütlerinin üstesinden gelecektir. Dik duruşumuzla birlik ve beraberliğimizi kaybetmeden aynı İstiklal Savaşında, Çanakkale Savaşında 250 bin şehit vererek bu vatanı savunup düşmana geçit vermediğimiz gibi yine inşallah bu vatanı savunacağız."

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle saat kulesinin açılışı gerçekleştirildi. 

Açılışta, davetlilere ikramda bulunuldu. 

AA

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