İNCESU’DA ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

2012 yatırım programı çalışmaları çerçevesinde Gönenkent Mahallesi ile Bahçesaray mahallesini birbirine bağlayan, 2. Etap Damardı TOKİ konutlarından Ayfer -İsmail Şahbaz İlköğretim okulu arasındaki bir kilometre uzunluğundaki yolun çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Karayol, altyapı çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Başkan Karayol, 2012 yılı yatırım programına alınan çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğinin altını çizerek, “Garipçe, Örenşehir, Saraycık mahallelerinde alt yapı çalışması bitti. Bu bölgelerdeki yolların sıcak asfalt, kilitli parke, park ve bahçe çalışmaları, İncesu Merkez ve Kızılören mahallelerinde 2012 yılında yapımı gerçekleştirilecek. 10 bin ton sıcak asfalt kaplama ile ilgili alt yapı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Halkımızın güzel bir ilçede yaşamalarını sağlamak için gerekli olan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını gayretle sürdürüyoruz” dedi.