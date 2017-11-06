Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İncesu’da sağlıklı yaşam yürüyüşü

Kayseri’de İncesu Belediyesi tarafından sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

İncesu’da sağlıklı yaşam yürüyüşü
Derebağ-Baraj güzergâhında düzenlenen yürüyüş, 6 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. 
Yürüyüşe, Kaymakam Barış Demirtaş, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, İncesu Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Faruk Ünsal ile vatandaşlar katıldı. 
Yürüyüş sonunda İncesu Esnaf ve Sanatkârlar Odası kahvaltılık ikramı yaptı. 
AA
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.