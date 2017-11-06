İncesu’da sağlıklı yaşam yürüyüşü

Derebağ-Baraj güzergâhında düzenlenen yürüyüş, 6 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.
Yürüyüşe, Kaymakam Barış Demirtaş, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, İncesu Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Faruk Ünsal ile vatandaşlar katıldı.
Yürüyüş sonunda İncesu Esnaf ve Sanatkârlar Odası kahvaltılık ikramı yaptı.
AA
Yürüyüşe, Kaymakam Barış Demirtaş, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, İncesu Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Faruk Ünsal ile vatandaşlar katıldı.
Yürüyüş sonunda İncesu Esnaf ve Sanatkârlar Odası kahvaltılık ikramı yaptı.
AA