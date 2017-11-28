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İncesu’da sonbahar temizliği

İncesu ilçesinde sonbahar temizliği hız kesmeden devam ediyor.

İncesu’da sonbahar temizliği
Çalışmalar hakkında bilgiler veren İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, “İncesu Belediyesi olarak 2017 yılı yatırım programımızda yer alan faaliyetleri gerçekleştirmiş bulunmaktayız" dedi.
Başkan Karayol, "Belediyemiz tarafından sürekli bir şekilde devam ettirdiğimiz temizlik, ağaç dikim programlarımız devam etmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.
İHA
 
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