İNCESU’DA TAŞERON MAĞDURİYETİ

Kayseri’nin İncesu ilçesinde KASKİ adına proje alan Maz İnşaat firması proje için Tenay San taşeron firmasıyla anlaştı. Taşeron firma elemanları bu süreçte İncesu esnafından yiyecekten, yakıta hafriyattan, inşaat malzemesine kadar tahmini 500 bin liralık mal alarak ödemeyi Maz İnşaat’ın yapacağını söyledi. Bir süre sonra sözleşmeyi fesheden taşeron firma ilçeyi terk edince paralarını alamayan bölge esnafı zor durumda kaldı, aralarında iflas edenler bile oldu.

Mağdurlar isyanda

Söz konusu bölgede mağduriyet yaşayan esnaflardan Çavdar Petrol’ün sahibi Mehmet Çavdar ”Firma ‘Daha sonra size ödeme yapılacak’ diye bizi kandırdı. 65 bin TL alacağım var. İki kez çek verdiler, karşılıksız çıktı. Yasal yollara başvurduk.” dedi.

Hafriyat işi ile uğraşan Mustafa Sarıyıldız ise “Tenay San firmasının tırla makinalarını taşıdım. 12 bin TL alacağım var. Daha fazla alacağım vardı bir kısmını ödediler. 3 yıldır geri kalanını alamıyorum” şeklinde konuştu.

Çamaltı Restoran sahibi Mevlüt İlhan da “ Taşeron firma işçilerinin yemeklerini bizden karşıladılar. 45 bin TL alacağım var. İlk önce ‘Maz inşaattan alın’ dediler. Sonra ‘KASKİ ödeyecek’ dediler. Biz çok sıkıştırınca çek aldık. O da karşılıksız çıktı” ifadelerini kulandı.

Yar Hafriyat sahibi Resul Nazlı, 196 bin TL alacağının olduğunu belirterek;” Bir kısmını ödediler. Şu an 178 bin TL alacağım var. Çek verdiler karşılıksız çıktı. Firmanın sahibine ulaşamıyoruz. Kayıplara karıştı.” derken, Taşeron firmanın saha işlerini yürüten Hakan Yakar ise “Ffirmanın bana 26 bin TL borcu var. 2 yıldır alamıyorum. Yetkili kimseye de ulaşamıyoruz. Herkes kayıp durumda. Belgelerimi toplayıp avukata vereceğim” diye konuştu.

“Firma bizi de kandırdı”

Maz İnşaat Genel Koordinatörü Tankut Öztürk ise “Biz Türkiye’nin her yerinde işler yapan saygın bir firmayız. Bütün işlerimiz kendimiz yürütmüyoruz. Bazı projelerde taşeron firmalarla çalışıyoruz. İncesu KASKİ projesinde de Tenay San firmasıyla anlaştık. Oradaki projenin beton, demir ve boru masraflarını firmamız karşıladı. Taşeron firma sadece işçilerin parasını verecekti. Anlaşmamız bu şekildeydi. Türkiye’nin birçok yerinden farklı firmalarla çalışıyoruz ve onları araştırmamız çok mümkün olmuyor. KASKİ Projesi’nde kendi adımıza düşen bütün borçları ödedik. Firma sadece esnafı değil bizi de kandırdı. Mahkemelik durumdayız. Firma sahibi Erol Tekeş’e kimse ulaşamıyor. Esnaf da bizi suçluyor ama biz sözleşmemizde bize düşen bütün borçları ödedik. Esnafa borcu olan Tenay San taşeron firmasıdır” açıklamasında bulundu.

Haber: Tuba Köksal

