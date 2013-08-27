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İncesu’da Trafik Kazası: 7 Yaralı

İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İncesu’da Trafik Kazası: 7 Yaralı
 İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. 
Alınan bilgilere göre, M.Ş.’nin kullandığı kamyonet ile Mahzemin Mahallesi'ndeki tali yolundan Kayseri-Ankara kara yoluna kontrolsüz biçimde çıkış yaparak Y.Ç.’nin kullandığı araca çarptı. Kazada araç sürücüleri ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan S.Ş ve P.Ç., N.Ç., P.Ç. ve A Ç. yaralandı.
Yaralılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tedavilerinden sonra taburcu edildiler.
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İncesuKayseriKaza
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