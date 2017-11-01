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Meysu Outlet AVM’de kağıt rölyef sergisi

 Meysu Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde İncesu Kağıt Rölyef Sergisi büyük ilgi gördü. 

Meysu Outlet AVM’de kağıt rölyef sergisi

Kayseri’nin ilk Outlet Alışveriş Merkezi olan Meysu Outlet’te, İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış oldukları 17 adet kağıt rölyefin yer aldığı sergi, ziyaretçileri hayran bıraktı.

29-30 Ekim tarihleri arasında Meysu Outlet zemin katta gerçekleşen serginin açılışı, İncesu Belediye Başkanı Sayın Zekeriya Karayol tarafından gerçekleştirildi.Kağıt Rölyef sergisini takip eden ziyaretçiler, birbirinden kıymetli 17 eseri hayranlıkla izlerken serginin çok başarılı olduğunu ilettiler.

Meysu Outlet Avm Genel Müdürü Adnan Arıkan; ciddi bir emeğin verildiği sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm okulların sergi çalışmalarına ev sahipliği yapmaktan gurur duyacağını sözlerine ekledi.
Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan, Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinliklerini sürdürmeye devam edecek.

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İncesuRölyefMEYSU
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