MHP'den İncesu Çıkartması

Seçim çalışmalarına hız veren Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Mete Eke, bu kapsamda ilçe ziyaretlerine başladı. Başkan Eke ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ilk durağı İncesu İlçesine oldu. İncesu’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Eke’nin İlçe Teşkilatı ziyaretinde 7. Sınıf vöğrencisi Gülcan Kuş tarafından Bayrak şiiri okundu. Okuduğu şiir ile herkesi duygulandıran Minik Gülcan’ı bir an olsun yanından ayırmaya Başkan Eke, Gülcan’ı manevi kızı olarak kabullenerek her türlü ihtiyacında yardımcı olma sözü verdi. Başkan Eke İstişare toplantısında yaptığı konuşmasında Yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nin surda gedik açıp başarılı olacağını belirterek 2015 Genel seçimlerin de de AKP’nin yok olacağını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Mete Eke ve Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Ülkü Ocakları Başkanı Selim Gümüş, Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri İncesu İlçe’ni ziyaret etti.

Başkan Eke, İncesu’da ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi İncesu İlçe Teşkilatının yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve edilen duaların ardından yeni teşkilat binasının açılışını yapan Başkan Eke, daha sonra teşkilat binasında partililer ile istişare toplantısı yaptı.

Toplantı öncesi Vali Sabahattin Çakmakoğlu 7. Sınıf öğrencisi Gülcan Kuş, okuduğu Bayrak şiiri ile herkesi duygulandırdı. Şiiri okurken Gözyaşlarını tutamayan minik Gülcan toplantıya katılan herkesi büyüledi. Şiirin sonunda göğsünden çıkardığı Türk Bayrağını öperek Başkan Mete Eke’ye hediye eden Gülcan, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Gülcan’ın okuduğu şiir ile duygu dolu anlar yaşayan İl Başkanı Mete Eke, Gülcan’ı artık manevi kızı olarak gördüğünü belirterek hayatı boyunca her konuda Gülcan ve ailesine destek sözü verdi.

Bu duygu dolu anların ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, yerel ve genel gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların yoğun olduğu toplantıda AKP iktidarını eleştiren Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, kamuoyuna sızan İmralı tutanaklarına tepki gösterdi. Terörist Başı Öcalan’ın tutanaklarda AKP’ye İktidarı altın tepside sunduk ve Mit Operasyonun da Başbakan Erdoğan gözaltına alınacaktı ben engel oldum dediğini belirten Başkan Eke, “Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldırmış örgüt kurmuş bebek katili kim ki Başbakanı içeri attırmıyor. Bu nasıl bir iştir” dedi.

Ülkücülerin tek tek yaşanılan bu olaylardan hesap soracağını söyleyen Eke, “Nedir bizim sevdamız vatan, millet bayrak’tan başka bizler saraylarımız hanlarımız hamamlarımız olup da bunları koruyalım mücadelesi vermiyoruz. Bizler mutluluk halkalarını yaklaştırılmayız, bizler ülkücüyüz, bizler vatanperveriz” diye konuştu.

Öcalan’ın Başbakan Erdoğan’ın başkanlığına destek verdiğini açıkladığının altını çizen Başken Eke, diyor ki; terörist başı AKP’yi biz var ettik, mutabakatlarımız sonucunda anlaşarak Kürdistan’ı kuracağız ama bunlar olmazsa 50 bin kişiyle iç savaş yaparız. Necip Türk Milleti bu vatanı sokakta bulmadı. Biz Ülkücüler var olduğu sürece bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Bayrağımız asla gökten inmeyecektir” dedi.

AKP’nin dış politikasını da eleştiren Başkan Eke, Suriye başta olmak üzere komşu ülkeler ile yaşanılan sıkıntıları anlattı. AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana komşular ile ilişkimiz sıfırın altına düştü diyen Başkan Eke, “bu iktidarın Suriye konusunda birileri tarafından yönlendirildiği ortadır. Hani bizler Müslüman’dık, ne işimiz vardı bizim Libya’da Mısır’da, Arap Baharı ile bizim ne ilgimiz vardı da müdahil olduk da bu iktidar bizi dış politikada perişan etti. “

Başkan Eke, iktidarın ekonomi politikasını da ekonomiyi de eleştirdi. Ekonominin Cumhuriyet Tarihi boyunca en maksimum açığı verdiğini belirterek “şunları kaydetti:

“250 binin üzerinde Suriyeli ülkemizde barınıyor. Bunları burada barındırmanın ekonomik anlamda ne kadara mal olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ama bu durumda insana sormazları açlık sınırı bin TL nin üzerinde iken asgari ücret 700lerde biz kendi insanımızı doyuramıyoruz gelene kapımızı kapatacak değiliz ama bizim insanımızın da durumu ortada. Onlar kendi saadet zinciri halkasında olanları zengin ediyorlar, diğer tarafta garibanlar her gün yok olma mücadelesi veriyor.”

Ülke insanın birçoğunun kredi kartı ve krediler altında borç batağına sürüklendiğini söyleyen başkan Eke, “ sabah kalkınca kredi kartları iptal olsa ülke ekonomisi inanın çöker. İnsanlarımız tüm kazancını ona yatırıyor. Konut kredisi deseniz durum ortada” şeklinde konuştu.

Başkan Eke’nin konuşması sırasında söz alan bir vatandaş da 650 TL maaş ile 400 TL Toki aidatı yatırdığını yiyecek ekmeği zor bulduklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partililer olarak önümüzdeki yerel seçimlerde çok ciddi bir şekilde hazırlanacağını sözlerine ekleyen Başkan Eke, 2012 genel seçimlerinde AKP’nin yok olacağını belirterek “mahalli idareler seçiminde anlatılan bu olumsuzluklara inanan bizler, yerel iktidarda başarılı olarak surda gedik açacağız, Cumhurbaşkanlığı seçiminde onları kendi problemleri ile baş başa bırakacağız. Rabbimin izni ile de 2015 genel seçimlerin AKP yok olacak” dedi.

İl Başkanı Mete Eke ve beraberindekiler İlçe Teşkilatındaki istişare toplantısının ardından İncesu Ülkü Ocakları’nı da ziyaret ederek ocak üyeleri ile bir süre sohbet etti.