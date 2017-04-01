Milletvekili Sami Dedeoğlu İncesu’da vatandaşlarla bir araya geldi

Makam ziyaretinin ardından Milletvekili Sami Dedeoğlu, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, AK Parti İncesu İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz, İncesu AK Parti Meclis Üyeleri, Gençlik kolları ve Kadın kolları ile birlikte tüm ilçe esnafını ziyaret etti, ardından muhtarlara buluşma programı düzenlendi.

Daha sonra heyet, İncesu Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları ziyaret etti ve son olarak Kızılören Mahallesi ile ziyaretler sona erdi.