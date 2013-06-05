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TBMM Başkanvekili Yakut, İncesu'yu Ziyeret Etti

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, İncesu ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

TBMM Başkanvekili Yakut, İncesu'yu Ziyeret Etti
İlk olarak, İncesu ilçe koordinatörleri ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, eniştesi vefat eden İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'a taziye ziyaretinde bulunan TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, ardından kız kardeşi vefat eden İncesu ilçe yönetim kurulu üyesi Mehmet Güngür'ü de ziyaret ederek başsağlığı diledi.
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, öğle namazından sonrada, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, ilçe Koordinatörü, Murat Kalem, İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, yapımı devam eden 3. etap TOKİ inşaat alanında ve İncesu yarı açık cezaevi bölgesinde incelemelerde bulundu.
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ve beraberindeki heyet son olarak, ilçe merkezindeki çarşı esnafını ziyaret ederek, dertlerini dinledi. Ardından da yakında hizmete açılacak olan İncesu Çağrı Merkezi'nin yeni hizmet binasını gezdi.
TBMM Başkanvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, Kayseri'de bulundukları süre içerisinde bir ilçeyi ve köyü ziyaret ederek, buralardaki vatandaşlarla bir araya gelmeye ve onların sıkıntılarını dinlemeye gayret ettiklerini, bu kapsamda da İncesu İlçesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.
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