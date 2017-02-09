Yeşil Bir İncesu İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından her yıl binlerce fidan dikimi, mevcut ağaçların ve fidanların bakımı, sulanması ve yeni parklar yapıldığını söyleyen İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Park Bahçeler Müdürlüğü Ekiplerinin 2017 yılı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Karayol, "İncesu Belediyesi olarak 2017 yılı içerisinde Park Bahçeler Müdürlüğü Ekiplerince planlı bir şekilde yapılacak işlerin çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. İlçemiz merkezinde ve merkeze bağlı Örenşehir mahallemizde bu sene 10 bin m2 büyüklüğünde 2 adet park yapacağız. Mevcut parklarımıza LED ışıklarla aydınlatma sistemi yapılacaktır. Bu kapsamda gerekli ihale çalışmaları yapıldı, en kısa sürede de aydınlatma çalışmalarına başlanacaktır" dedi.

Başkan Karayol, "2017 yılı içerisinde 3.000 adet fidanı toprakla buluşturacağız. Mevsim şartlarının uygun olduğu günlerde ilçe merkezi ve tüm mahallelerimizde ağaçların bakımı, budanması ve yeni dikilecek fidanların yerlerinin hazırlanması çalışmaları yapılmaktadır" diye konuştu.