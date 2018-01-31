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"23 Hadis" yarışması sonuçlandı  

İncesu ilçesi Subaşı Mahallesi imam-hatiplerinden Mustafa Güven tarafından Hz. Peygamberi anlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ödüllü “23 Hadis” yarışması sonuçlandı.  

"23 Hadis" yarışması sonuçlandı  

Kaynak olarak Yazar Furkan Yılmaz’ın “23 Hadis “ kitabının kullanıldığı yarışmada katılımcılara bu kitaptan sorular yöneltildi.
 
Yarışma ile ilgili olarak açıklama yapan imam-hatip Mustafa Güven şunları söyledi;
 
"Allah rol ve model olarak insanlığa son peygamber Hz. Muhammed’i (sav) göndermiştir. Kur'an-ı Kerim Peygamber efendimizi bizlere bir masal kahramanı olarak tanıtmıyor. Onun gönderiliş gayesi insan-Allah, insan-insan ve insan-çevre ilişkilerini düzenlemektir. 21. yüzyılda insanlık barışa ve huzura muhtaçtır. Bunun adresi ise Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed (sav). Bu hadis yarışması efendimizi daha iyi anlamak ve anlatmak için tertip edilmiştir.” dedi
 
Yarışmanın birincisi Sema Nur Üngür olurken, ikinci Süheyla Üngür, üçüncü ise Rabia Üngür oldu. Yarışmada dereceye giren kişilere çeşitli hediyeler verildi.
 
Kurum Haberi
 
 

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Anahtar Kelimeler:
Furkan Yılmaz23 Hadis
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