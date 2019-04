Ataş'tan, İlmek'e 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İncesu’da 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve 4’üncü dönem için de aday gösterilen AK Partili Zekeriya Karayol dönemini sona erdiren çiçeği burnunda İYİ Partili yeni İlçe Belediye Başkanı Avukat Mustafa İlmek, mazbatasını alarak görevine başladı. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da partisinin İl Başkanı Süleyman Bozkurt ve il yöneticileri ile birlikte İlmek’i, makamında ziyaret etti ve hayırlı olsun temennisinde bulundu.







Ziyarette konuşan Kayseri Milletvekili Ataş, İlmek’e, başarı dileklerini ileterek; "Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum ve her daim Kayseri milletvekili olarak, teşkilatlar olarak yanında olacağız. Öncelikle İncesulu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu güvenlerini boşa çıkarmamak için hep birlikte çalışacağız. Kayseri’de göz bebeğimizsiniz. Parti olarak, ben Dursun Ataş olarak neler yapılması gerekiyorsa her zaman göreve hazırız. Vatandaşımızın bu teveccühüne karşı bizler de elimizden geleni yapacağız. İncesu’yu örnek bir ilçe haline getirmek için çalışacağız. 5 sene boyunca başkanımız zaten İYİ Parti’ye oy versin, vermesin herkesi kucaklama sözünü verdi. Biz de destek olup, hep birlikte vatandaşımız için çalışacağız. Meclis üyeleri ile birlikte huzurlu bir çalışma ortamı diliyorum. Hayırlı olsun dileklerimi de iletiyorum ” şeklinde konuştu.







Başkan Mustafa İlmek de Milletvekili Ataş’a ve parti il yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “İncesu’yu hak ettiği seviyeye getirmek için çalışacağız. Örnek bir ilçe yapmak istiyoruz. Mücadelemizi yaptık ve Allah nasip etti. Başarılı bir sonuç elde ettik. Bundan sonrası için de inşallah akıbetimiz iyi olur” diye konuştu.



İlmek, şu an teslim aldıkları belediyenin durumunu, borcunu şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklayacaklarını ve aynı zamanda aldıkları durum ile taşıdıkları noktayı da vatandaşın gözlerinin önüne zaman zaman süreç içerisinde sereceklerini söyledi.