Başkan Karayol: “Memleketimizin yarınları çocuklara emanettir”

Başkan Karayol, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimiz ve memleketimizin yarınları çocuklarımıza emanettir. Evlatlarına iyi bir eğitim ve öğretim sağlayabilen milletler ancak yarınlarından emin olabilirler. Çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları; dinini bilen, vatanını ve milletini seven, ahlaklı ve dürüst bir birey olarak yetiştirilmeleri, başta evlatlarımızın hakkı olduğu gibi, bizim de hem onlara hem de milletimize karşı olan en önemli vazifemizdir. Yeni bir eğitim ve öğretim yılına girerken çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim ve öğretim haklarını çok iyi bir şekilde idrak edelim. Onların, kendilerine, ailelerine, çevrelerine, milletimize ve insanlığa yararlı birer birey olarak yetiştirilmesinin iyi bir eğitimle mümkün olabileceğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine yükseltmek eğitimli, nitelikli, çalışkan, vatanını, milletini seven insanlarla mümkündür. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımız, eğitim neferi öğretmenlerimizin gözetiminde vatanına ve milletine bağlı sağlam bir nesil olarak yetiştirilmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin İncesu ve Türkiye'mize hayırlar getirmesini temenni ediyor, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum."

