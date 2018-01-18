Başkan Karayol sosyal tesis ihalesi hakkında bilgi verdi

Başkan Karayol konuşmasında; şuana kadar 22 mahallede sosyal tesisi vatandaşın hizmetine sunduklarını söyleyerek; “İncesu Belediyesi olarak her mahallemize mahallelerimizin nüfus büyüklüğü dikkate alınarak sosyal tesisler yapmaktayız. Şuana kadar 22 mahallemizde sosyal tesis çalışmalarını bitirerek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şuanda saraycık mahallemizde bin metrekare büyüklüğünde bir sosyal tesis çalışmasının ihalesini gerçekleştirdik. Toplamda 8 firma ihalemize katıldı. İhale keşfi 1.052.000 milyon TL olan ihalemizin inşallah ihale birimimiz gerekli değerlendirmeleri yaparak çok kısa süre içerisinde yüklenici firmamıza yer teslimini yaparak iklim şartları dâhilinde firmamız çalışmalarına başlayacak. En geç Haziran ayı itibari ile Saraycık mahallemiz içinde muhtar odası, taziye evi, düğün salonu ve sağlık ekiplerimizin görev yapabileceği sağlık odası, hemşire ve doktor odasının olabileceği çok amaçlı bir salonu bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.