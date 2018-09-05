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Başkan Karayol: "Vatandaşa hizmet birinci vazifemiz"

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, vatandaşa hizmetin birinci vazifeleri olduğunu söyleyerek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 

Başkan Karayol: "Vatandaşa hizmet birinci vazifemiz"

Yapılamaz denilen projeleri ele alan İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, çalışmalar hakkında bilgiler vererek; "Vatandaşımıza hizmet etmek bizim birinci vazifemiz. Onlar için deyim yerinde ise dağları deliyoruz Açılacak yeni yolun da halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burası 1.2.3 ve 4 Etap TOKİ konutlarını birbirlerine bağlayan çevre yolu. Bu yolun toplam uzunluğu 6,5 kilometre uzunluğunda 24 metre genişliğinde. 2016 yılında imar planlarımızda işledik. İmar düzenlemesini bitirdik. 2017 yılında ise kamulaştırması ve alt yapı çalışmalarına başladık. Şu anda iş makinelerimizin yetersiz kaldığı yerlerde valiliğimizin ve emniyet müdürlüğümüzün izni ile patlayıcı kullanarak dağları deldik, yolları açtık. Sıcak asfalt çalışmalarına başlayacağız. Bu yolumuzun üç kilometrelik bölümünü bir ya da bir buçuk ay içerisinde vatandaşlarımızın inşallah hizmetine sunacağız. Bu da İncesu trafiğine büyük bir kolaylık sağlayacak" diye konuştu. 
 

İHA

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