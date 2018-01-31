Başkan Karayol vatandaşları dinliyor

Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, 'Söz sizde' diyerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Karayol, vatandaşların taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "İncesu Belediyesi olarak 33 mahallemiz var, her mahallemizi geziyoruz. Gençlerimizle de böyle bir akşam oturup geleceğimizin teminatı bizler olmayacağız ilerde sizler olacaksınız inşallah. Allah hepsine sağlık, sıhhat, afiyet versin. Onlarla bir sohbet edelim, istekleri var mı dinleyelim diye sohbet maksadıyla geldik. Diğer mahallelerimize gittiğimizde de zaten ben servis müdürlerimi götürüyordum, bir selamlamadan sonra vatandaşlarımıza şunu diyordum; 'ne isterseniz bunlar yapacak, ben sizden yanayım yapmazsa bilgim olsun' diyorduk. Telefonlarını alıyorduk, ertesi gün servis müdürü arkadaşlarımız bize not veren, talebi olan vatandaşı bir gün önceden arıyordu; 'yarın oradaysan biz geliyoruz oraya, mahallinde isteğine seninle birlikte bakacağız' diye. Hangi teknik birimle ilgili ise geliyor, yerinde inceliyor ve 2018 yılı programını o şekilde hazırlıyoruz. İlçe başkanımızın dediği gibi vatanımızın birliği, bütünlüğü için şuanda Suriye topraklarında terör örgütüyle savaşan Türk Silahlı Kuvvetlerimize Allah muvaffakıyet versin, Allah onlara zafer ihsan eylesin inşallah. İnşallah yani böyle savaşlarda mecburen göğüs göğüse çarpışma olunca bazen yüreğimizi dağlayan acı haberler geliyor ama vatanın birliği, bütünlüğü için bizim inancımız o dur ki peygamber efendimize komşu olabilmek, en büyük mertebe şehitlik mertebesi, peygamberlikten sonra. Bu inançla o kardeşlerimiz orada vatanın birliği bütünlüğü için savaş veriyorlar, Allah yardımcıları olsun. Dua ediyoruz onlar için" diye konuştu.





İHA

