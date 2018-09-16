Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Geleneksel Üzüm festivali gerçekleşti

25. Geleneksel Kültür ve Üzüm Festivali İncesu halkının katılımı ile gerçekleştirildi.

Geleneksel Üzüm festivali gerçekleşti

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol konuşmasında şunları söyledi: ‘Bu yıl 25’incisi düzenlenen kültür ve üzüm festivali şehitler parkında düzenlendi.
Festivalimizdeki dereceye giren Üzüm Üreticilerin ödülleri dağıtıldıktan sonra aksam Türk halk müziği sanatçısı Nazlı Öksüz’ün Türk halk müziği konseriyle İncesu halkını mest etti, festivalimize katılan bütün hemşerilerimize İncesu’da yetiştirilen İncesu’nun simgesi olan İncesu üzümleri ve ikramlarda bulunuldu festivalimize katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum.”

Haber: Fatih Bar
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerİncesuİncesu Belediye Başkanı Zekeriya KarayolZekeriya Karayol25. Geleneksel Kültür Ve Üzüm Festivali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.