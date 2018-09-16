Geleneksel Üzüm festivali gerçekleşti

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol konuşmasında şunları söyledi: ‘Bu yıl 25’incisi düzenlenen kültür ve üzüm festivali şehitler parkında düzenlendi.

Festivalimizdeki dereceye giren Üzüm Üreticilerin ödülleri dağıtıldıktan sonra aksam Türk halk müziği sanatçısı Nazlı Öksüz’ün Türk halk müziği konseriyle İncesu halkını mest etti, festivalimize katılan bütün hemşerilerimize İncesu’da yetiştirilen İncesu’nun simgesi olan İncesu üzümleri ve ikramlarda bulunuldu festivalimize katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum.”



Haber: Fatih Bar

