Günaydın: “Muhtarlarımız Ulaşılabilir Olmalı”

Muhtarların talep ve sorunlarına hızla çözüm üretmek amacıyla İncesu ilçesinde düzenlenen toplantıya, Vali Günaydın, İlçe Kaymakamı, ilçe belediye başkanı, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Vali Günaydın toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “ Muhtarlarımızın çalışmaları ile ilgili olarak karşılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri neler bunları hep beraber değerlendireceğiz.” diye konuştu.







Muhtarların tespit ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Vali Günaydın, sözlerine şöyle devam etti:

Muhtarlarımız devlet adına vatandaşa en yakın konumda olan kişilerdir. Muhtarlarımız vatandaşlarımıza ulaşılabilir olsunlar, telefonlarımız yirmi dört saat açık olsun. Vatandaşlarımızın size ulaşabilmesi sizin işinizi daha verimli yapabilmeniz için çok önemli” diye konuştu.







Toplantı muhtarların talep ve isteklerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.

Vali Günaydın, Muhtarlar Toplantısının ardından İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

