Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İdlib şehitleri İncesu’da anıldı

İncesu’da İdlib şehitleri için sabah namazının ardından dua edilip, çorba dağıtıldı.

İdlib şehitleri İncesu’da anıldı
İncesu Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından İdlib’de şehit olan 36 asker için Kara Mustafa Paşa Camii’nde sabah namazı sonrası dua programı düzenlendi. İlçe Müftüsü ve din görevlileri tarafından dua okundu. Programda Kur’anı Kerim tilaveti de yapıldı.



Programda bir konuşma yapan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, "Milletimizin başı sağ olsun. İdlib’te rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime hayırlı cumalar dilerim" diye konuştu.



Düzenlenen program, vatandaşlara çorba ikramının yapılmasının ardından sona erdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKocasinanÇolakbayrakdarAhmet çolakbayrakdarKocasinan Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.