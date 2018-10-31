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İncesu Belediyesi Her Noktada Çalışıyor

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ilçede günün 24 saatinde her noktada çalıştıklarını söyledi.

İncesu Belediyesi Her Noktada Çalışıyor

İncesu ilçesinde alt yapı çalışmaları, parke çalışmaları ve mahallelerde asfalt çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "Bütün parklarımızda yabani otların temizlenmesi, yol aydınlatma çalışmaları, parklarda ve çeşitli noktalarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor" dedi.

Başkan Karayol, Subaşı ve Şeyhşaban Mahallelerinde asfalt öncesi yol çalışmalarının davam ettiğini belirterek, "İlçemizde 1. Etap TOKİ konutlarından 4. Etap TOKİ konutlarına kadar uzanan 6.5 kilometre uzunluğunda 24 metre genişliğindeki çevre yolu çalışmalarımızda altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor. Kesintisiz bir hizmet anlayışı ile gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
 
 

İHA

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