İncesu Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ilaçlama ekipleri, bahar ayına hazırlık olarak haşere ve vektörlere karşı mücadele çalışması başlattı. İlaçlama çalışmaları ilk olarak kenar mahallelerde besicilik faaliyeti yapılan mandıra ve ahırlarda başlatıldı. Ardından sinek larvalarının yoğun olduğu su birikintileri, kanallar da ilaçlanarak kontrol altına alındı.



İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, insanların yaşadıkları yerleri yaşanmaz hale getiren, hastalık etkeni vektörlere karşı etkin mücadele başlatıldığını duyurdu. Başkan Karayol, vatandaşların evlerinde rahatça oturmaları için ilaçlama çalışmalarının süreceğini açıkladı.



İlaçlama çalışmaları hakkında konuşan İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "İncesu Belediyesi olarak sıcakların artmasıyla birlikte halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığı kontrol altına almak amacıyla ilçemizin merkez ve kırsal mahallelerinde ilaçlama çalışmalarını yürütüyoruz. Çalışmalarımıza 2 ayrı ekiple gece ve gündüz devam ediyoruz. Bunun yanı sıra ağaçların böceklenmesine karşı ilaçlama birimimize gelen talepler doğrultusunda haşere ve böceklere karşı düzenli olarak belli periyotlarda ilaçlama çalışması yapmaktayız daha yeşil bir İncesu için emin adımlarla ilerliyoruz.” diye konuştu.