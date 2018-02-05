İncesu Belediyesinde Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Şubat ayı olağan 1. Bileşim 30de İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Sayın Zekeriya Karayol başkanlığında yapıldı.. Başkan Karayol, Afrin’de yürütülen Zeytindalı Operasyonuna destek olduklarını söyledi.
İncesu Belediyesi Meclis Gündeminde 10 Asıl 5 adet Ek gündem olmak üzere toplam 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Başkan KARAYOL İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların İncesu’ya hayırlı olmasını dileklerinde bulunarak Mart ayı meclis toplantısının tarihini meclis üyeleriyle belirleyerek Şubat ayı meclis toplantısı oturumunu kapattı.
İncesu Belediyesi Meclis Gündeminde 10 Asıl 5 adet Ek gündem olmak üzere toplam 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Başkan KARAYOL İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların İncesu’ya hayırlı olmasını dileklerinde bulunarak Mart ayı meclis toplantısının tarihini meclis üyeleriyle belirleyerek Şubat ayı meclis toplantısı oturumunu kapattı.
İHA