İncesu Belediyesinde yol çalışmaları devam ediyor

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, kış şartlarına rağmen vatandaşın rahatlığı için yol çalışmalarını durdurmadıklarını belirtti. Söz konusu olan 2 kilometrelik yolda bazı yapılaşmalar nedeniyle yol işgali olduğunu dile getiren Başkan Karayol, buraların kaldırıldığını ve yolun genişletildiğini söyledi. Başkan Karayol, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bedir bağları, Saraycık Mahallemiz, Süksün Mahallemiz ve Hamurcu Mahallelerimizin olduğu alandaki bağ ve sayfiye alanlarının olduğu bir bölüm. Bu bölümde daha önce belediyemize bağlanmadan yapılan yapılaşmalar vardı, daha sonra belediyemiz milli emlak müdürlüğümüzle de görüşerek burada bir imar planı çalışmaları yaptı, imar planı çalışmaları sonrası hükumetimizin, Sayın Bakanımızın, Milletvekillerimizin girişimleriyle de buradaki bazı hukuki konular kanun düzenlemeleri ile vatandaşlarımızın lehine yapıldı. Bu kapsamda İncesu Belediyesi olarak 2018 yılı içerisinde bedir bağları mevkiindeki toplam 2 km uzunluğunda ana arterin yolunun yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulması adına çalışmalarımız devam ediyor. Bu 2 kilometrelik alanda daha önce yapılan yapılaşmalar nedeniyle bazı noktalarda yol işgali vardı vatandaşlarımızın bahçe duvarları bahçe duvarları yola geçmiş durumdaydı, bu noktalar kaldırıldı, vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi adına bu kaldırılan bahçe duvarları, bağ sınır duvarları belediyemiz tarafından yenileniyor. Şuanda da altyapı çalışmalarını belediyemiz fen işleri müdürlüğü gece gündüz çalışarak devam ediyor. Yol planında bulunan telefon ve elektrik direkleri yol planının dışına taşınma çalışmaları başlatıldı. İnşallah bu 2 km’lik kısmın 15 veya 1 aylık zaman dilimi içerisinde hava şartları durumuna göre öncelikle altyapı çalışmalarını bitirip daha sonra kilitli parke, bordür ve yağmur oluğu çalışmaları yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Aynı zamanda bu yolun bu şekilde belediyemiz tarafından düzenlenmesi sonrası da büyükşehir belediyemiz ulaşım araçlarının kullanabileceği bir güzergâh durumuna getireceğiz. Şimdiden Bedir bağları sakini hemşerilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”