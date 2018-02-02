İncesu Belediyesinden Mehmetçiğe destek

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Barış Demirtaş, Jandarma Karakol Komutanı Serdar Günek ile daire amirleri, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ve belediye çalışanları katıldı.



Başkan Karayol etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Hepinizi saygı ve hürmetle ile selamlıyorum. Hepimizin bildiği gibi ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor daha önce içerde 17-25 Aralık kumpası, FETÖ terör örgütünün kumpası şimdide Irak ve Suriye bölgesinde PKK uzantısı terör örgütünün yapılanması tabi Türkiye Cumhuriyeti hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Millet olarak bu işe dur dedik elhamdülillah. Daha önce yapılan Fırat kalkanı harekâtından sonra da şuanda hepimizin bildiği gibi zeytin dalı harekâtı başarıyla devam ediyor. İnşallah bu harekât sonrası terör örgütlerini tamamen bu bölgeden yok edip ülkemizin üzerinde oynanan bu oyunları da bertaraf edeceğiz. Allah ordumuzu muzaffer eylesin diyorum. Allah ordumuza zaferler ihsan eylesin diyorum. Tabi bugün burada manen ilçe kaymakamımızın başkanlığında toplanmamızın siz değerli hemşerilerimizle nedeni Zeytin dalı harekâtındaki ordumuza manen destek verebilmek. Bu nedenle bağımsızlığımızın, birliğimizin, beraberliğimizin timsali olan al bayrağımızı, şerefli Türk bayrağını buradaki hemşerilerimize dağıtacağız. Daha önceden de böyle bu şekilde birkaç kez böyle etkinlik düzenledik. Yaklaşık 2000 adet bugün vatandaşlarımıza bayrak dağıtacağız. Sizlerden istirhamımız muhakkak bu al bayrağımızı, şerefli bayrağımızı, birliğimizin beraberliğimizin timsali olan bayrağımızı evlerimize, iş yerlerimize, konutlarımıza asarak destek verebilmek ordumuza. İnşallah dualarımızı eksik etmeyelim üzerlerinden. Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah onlara zafer ihsan eylesin diyorum. Bu soğuk havada Cuma günü buradaki toplantımıza teşrif ettiğiniz için hepinize başta Sayın Kaymakamımız üzere olmak teşekkür ediyorum.”

İHA