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İncesu Belediyesi’nden Tarıma ve Hayvancılığa Destek

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Türkiye'de tarımın desteklenmesi gerektiğini ve kalkınmanın yerelden başlaması gerektiğini düşünen Başkan Karayol, tarıma ve hayvancılığa destek verecek.

İncesu Belediyesi’nden Tarıma ve Hayvancılığa Destek

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol’un önem verdiği yerel kalkınmanın en önemli ayaklarından biri olan tarımda modern teknolojilerin kullanılması; üretimde verimin artmasına, özellikle de su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına ve su israfının önlenmesine katkı sağlayacak.

İncesu Belediyesi, İncesu’da gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine desteklerini sürdürüyor. Özellikle ülkemizdeki nüfus artışıyla beraber artan gıda ihtiyacı, tarımda kullanılan su ihtiyacını artırırdı. İncesu Belediyesi de bu konuda tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ücretsiz su sağlayarak destek veriyor.

Vatandaşlarla yapılan röportajlarda, İncesu belediyesi ve İncesu belediye Başkanı Zekeriya Karayol’a yaptığı hizmetlerden dolayı vatandaşlar, teşekkür edip memnuniyetlerini dile getirdi. [Kurumsal]
 
 

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