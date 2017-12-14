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İncesu camilerinde temizlik seferberliği

Vatandaşların daha temiz ve daha huzurlu bir şekilde ibadet yapmaları için ‘Cami Temizleme Ekibi’ kuran İncesu Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki camileri temizlemeye devam ediyor.

İncesu camilerinde temizlik seferberliği
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, örnek çalışma ile camilerin daha temiz ve huzurlu bir ortama kavuşturulduğunun altını çizerek, “Camilerimiz kutsal mekânlarımızdandır. Belediye olarak camilerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz ‘Cami Temizleme Ekibi’ ile ilçe genelindeki camilerin temizliği yapılıyor. Daha temiz İncesu için yeniliklere imza atan İncesu Belediyesi, teknolojik temizleme cihazları ve profesyonel ekiplerle, camilerin dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayansları da hijyenik olarak temizliyor” diye konuştu.
Kurum Haberi
 
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