İncesu Çocuk Meclisi’nde seçim heyecanı 

Tiyatro salonunda yapılan seçimde 11 aday başkan olabilmek için yarıştı. Yapılan oylamada 85 seçmenin 11 oyunu alan Muhammed Ali İlmek Çocuk Meclisi Başkanlığına seçildi. Faruk Türen 6 oy ile 1. Vekil seçilirken, Kamer Karaca 5 oy alarak 2. Vekil oldu. İncesu Belediyesi Çocuk Meclisinde her yıl olduğu gibi bu yıl da yaşanan seçim heyecanında seçmenlerin projeleri dinledikten sonra oylarını kullanması büyük takdir topladı.



İHA

