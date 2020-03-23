İncesu'da Koronavirüs önlemleri artırıldı

İlaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren İncesu Belediye Başkanı Av. Mustafa İlmek, “İlkokullarımız, ortaokullarımız, liselerimiz, camilerimiz, alışveriş merkezleri, duraklarımız, çarşı meydanımız, halkımızın bire bir temas ettiği alanlarda ilaçlama yapıldı. Özellikle hemşerilerimden ricam şu; evlere girdiklerinde bol su ile ellerini yıkayıp hijyene önem versinler ve zorunlu olmadığı takdirde evde kalsınlar” dedi.







İncesu’da, şu ana kadar Koronavirüs hastalığına yakalanan kişinin olmadığı belirtildi.



Haber: Selma Kara