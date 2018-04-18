Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İncesu'da mesire alanları doldu

İncesu’da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu.

İncesu'da mesire alanları doldu
İncesu Belediyesince yapılan mesire alanları, havaların ısınmasıyla vatandaşların akınına uğradı. Haftanın yorgunluğunu, stresini atmak için kendini piknik alanına atan vatandaşlarla yapılan sohbetlerde İncesu Belediyesinin ve İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol’un yapmış olduğu hizmetlerden memnuniyetler dile getirildi. Her zaman halk ile iç içe olduğu ve halkın yanında olduğu için Başkan Karayol’a teşekkür eden vatandaşlar, sıcak havanın ve mesire alanlarının tadını çıkartmaya devam ettiler.
İlçedeki vatandaşlar, yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte hafta sonları Derebağ, Baraj, 15 Temmuz, Zeytin Dalı, Gençlik Parkı Mesire Alanlarında piknik yaparak stres atıyor.
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.