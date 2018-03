İncesu’da ağaç dikim etkinliği

İncesu belediyesi olarak düzenlenen ağaç dikim etkinliğine İlçe Kaymakamı Tarık Bahadır, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, İncesu Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Etkinlikte konuşan İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "İncesu belediyesi olarak her yıl düzenli bir şekilde ilçemiz ve ilçemize bağlı mahallerde okullarda, yol boylarında, orta refüjlerde, park bahçelerde ayrıca oluşturduğumuz orman alanlarında ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Başkan Karayol, "Her yıl Ekim ve Kasım ayında ayrıca bahar aylarında da Mart ve Nisan ayları içerisinde fideleri toprakla buluşturuyoruz. Şuanda 2017 yılı Ekim - Kasım döneminde 3000 adet çam fidesinin uygun olan yerlere dikim çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda ayrıca geleceğimizin teminatı çocuklarımızı da ağaç sevgisi kazandırmak adına ilçe kaymakamlığımızla koordineli bir şekilde okul bahçelerinin çevre düzenlemelerini yapılması hem de fiziki mekânlarının uygun hale getirilmesi ayrıca bahçelerinin düzenleme çalışmaları devam ediyor" diyerek şunları söyledi:

"İlçemizdeki Yavuz Sultan Selim ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile okul bahçelerinin ağaçlandırma çalışmalarını yaptık daha sonra çocuklarımıza belediyemiz olarak ikramlarda bulunduk amacımız yeşil bir İncesu yaratabilmek 14 yıllık zaman dilimi içerisinde 200.000 üzerinde ağaç dikimi gerçekleştirdik. İlçe merkezinde olsun ilçemize bağlı mahallelerinde yol boylarında, park bahçelerinde ve özellikle mezarlıklarında ağaçlandırma çalışmalarımızı aksatmadan her yıl düzenli bir şekilde devam ettiriyoruz. Çalışmalarımız biliyorum ki İncesu halkı tarafından da diğer çalışmalarımızla birlikte takdirle karşılanmakta. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma bu hususta teşekkür ediyorum. Daha yeşil bir İncesu için hep birlikte el ele ağaçlandırma çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

İHA