İncesu’da Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

3. Etap TOKİ mevkiinde gerçekleştirilen etkinliğe, İncesu Kaymakamı Emre Cebeci, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Programda konuşma yapan Başkan Karayol, “İncesu belediyesi olarak her yıl düzenli bir şekilde ilçemiz ve ilçemize bağlı mahallerde okullarda, yol boylarında, orta refüjlerde, park bahçelerde ayrıca oluşturduğumuz orman alanlarında ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Her yıl Ekim ve Kasım ayında ayrıca bahar aylarında da Mart ve Nisan ayları içerisinde fideleri toprakla buluşturuyoruz şuanda Bu kapsamda ayrıca geleceğimizin teminatı çocuklarımızda ağaç sevgisi kazandırmak adına ilçe kaymakamlığımızla koordineli bir şekilde okul bahçelerinin çevre düzenlemelerini yapılması hem de fiziki mekânlarının uygun hale getirilmesi ayrıca bahçelerinin düzenleme çalışmaları devam ediyor Emeği geçen bütün arkadaşlarıma bu hususta teşekkür ediyorum. Daha yeşil bir İncesu için hep birlikte el ele ağaçlandırma çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

