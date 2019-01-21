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İncesu’da Kar Mesaisi Devam Ediyor

İncesu Belediye personelleri yoğun kar yağısı ardından vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için iş başında.

İncesu’da Kar Mesaisi Devam Ediyor

İncesu Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri 2 vardiya 40 personel 12 araç ile birlikte vatandaşların mağdur olmamaları günlük yaşantılarını sürdürebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağısı sonrası halkın normal yaşantılarını kolayca sağlayabilmesi için yaya yolları açma çalışmalarını başlattı.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 2 vardiya halinde karla mücadele çalışması yürüttüğünü ifade etti. Başkan Karayol, "Şu anda 6 tane kar kürüme aracı, 5 tane kepçe, 1 tane Greyder 40 personelimizle gece gündüz çalışarak vatandaşlarımızın günlük yaşantısında sıkıntıyla karşılaşmaması adına gerekli tüm tedbirler alındı. Çalışan arkadaşlarımıza Allah kaza bela vermeden vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma adına gayret göstereceklerine inanıyorum, çalışmalarında dolayı şimdiden başarılar diliyor kolay gelsin diyorum" diye konuştu.
 

İHA

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