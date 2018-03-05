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İncesu’da meclis toplantısı yapıldı 

İncesu Belediye Meclisi, mart ayı toplantısını Zekeriya Karayol başkanlığında gerçekleştirdi. Ağırlığını imar konularının oluşturduğu toplantıda 21 madde görüşülerek karara bağlandı. 

İncesu’da meclis toplantısı yapıldı 
Belediye Başkanı Zekeriya Karayol toplantı öncesinde Zeytin Dalı Harekatındaki Mehmetçiğe başarı temennisinde bulunarak; “Allah ordumuza başarılar versin. İncesu Belediyesi olarak ordumuzun her zaman arkasındayız onlar için dua ediyoruz Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah bu terör örgütünün de hep beraber el ele omuz omuza üstesinden geleceğiz, Allah şehitlerimize rahmet eylesin gazilerimize acil şifalar versin” dedi. 

Başkan Karayol’un konuşmasının ardından, 11 Asıl 8 adet Ek gündem ve 2 adet önerge olmak üzere toplam 21 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 



İHA
 
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