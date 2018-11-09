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İncesu’da Meslek Yüksekokulu Ziyareti

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, beraberindeki heyetle İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'u ziyaret ederek Meslek Yüksekokulu binasında incelemelerde bulundu.

İncesu’da Meslek Yüksekokulu Ziyareti

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sn. Derviş Boztosun ve Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Sn. Semra Aksoylu, ilk olarak İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'u ziyaret etti.
Ziyaret sonrasında ilçede yapılan Meslek Yüksekokuluna geçen heyet, burada incelemelerde bulundu.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol,
“Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sn. Kurtuluş Karamustafa Bey'e nazik ziyaretlerinden dolayı ve binanın yapımında emek veren İpek mobilya yönetim kurulu başkanına teşekkür ediyorum. 25 Mart’a kadar YÖK’e gerekli yazışmalar yapılarak İncesu Meslek Yüksek Okulunun 2019-2020 akademik yıl programında açılarak eğitim öğretimin başlaması planlanıyor. Bu kapsamda inşallah en az 3 ila 6 bölüm arasında mevcut okulun durumuna göre bölümlerin açılarak eğitim öğretime başlayacağı bildirilmiştir. Belediyemiz olarak Meslek Yüksek Okulunun yol çalışmalarına tamamladık doğalgaz su kanalizasyon çalışmaları elektrik çalışmaları ve çevre düzenlemeleri belediyemiz tarafından yapılmıştır. İlçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.
 

İHA

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