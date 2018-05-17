İncesu’da münazara yarışması İncesu'da 'Başarı çalışmayla elde edilir' adlı liseler arası münazara yarışması büyük bir çekişmeye sahne oldu.

İncesu Karayol İş Merkezi Konferans Salonunda Mustafa Özkan Anadolu Lisesi ve Bekir Yazgan Yaşar Çilsal Anadolu Sağlık Mesleki Teknik Lisesi tarafından düzenlenen 'başarı çalışmayla elde edilir’ adlı Liseler arası münazara yarışması büyük bir çekişmeyle tamamlandı.

İncesu Belediye Başkanı Karayol, gençlerin özgüven ve ifade kabiliyetlerine hayran kaldığını, her seferinde büyük keyif aldığını ifade etti. Başkan Karayol, yarışma boyunca çok kaliteli bir zaman dilimi geçirdiğini, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ettiğini dile getirdi.

İHA

